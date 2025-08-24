Ha tentato di mettere a segno un furto in una pizzeria del quartiere commerciale di Villaggio Mosè ma si è attivato il sistema di allarme. Il presunto ladro che avrebbe agito in solitaria, dopo la fuga, è stato fermato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Si tratta di un quarantenne senza fissa dimora, denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli atti allo scasso.

L’uomo era riuscito ad intrufolarsi nell’attività commerciale nel “cuore” della notte. Una volta dentro, però, non aveva fatto i conti con il sistema di allarme che si è immediatamente attivato. Il malvivente, dunque, è scappato a mani vuote. I poliziotti sono intervenuti e, nel corso di una perlustrazione, hanno individuato il quarantenne nei pressi di viale Cannatello. Nello zaino che portava in spalla aveva: coltelli, cacciaviti e grimaldelli.

