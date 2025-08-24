“Bouh/Fuck Polizia” e “Acab seguita dai numeri 1.2.1.3”. Sono le scritte offensive contro la polizia comparse sul muretto esterno di una proprietà privata di via San Francesco e nella facciata esterna di un edificio nei pressi della Basilica dell’Immacolata, nel centro storico di Agrigento. Le scritte sono state realizzate con delle bombolette spray di colore nero.

Tali gesti spesso sono alimentati da sentimenti di disprezzo verso le forze dell’ordine. Non solo minano la convivenza civile, ma offendono chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza e il rispetto della legge. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore o gli autori delle scritte.

