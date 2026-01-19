Ha tentato un furto in un’abitazione in via Lido, a Sciacca, ma è rimasto ferito. Il ladro grazie alle impronte di sangue repertate dalla polizia è stato identificato. A finire nei guai un pregiudicato quarantenne di Menfi, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per i reati di tentato furto e danneggiamento.

L’uomo sarebbe riuscito a portare via poco e niente. Per introdursi nell’abitazione, secondo quanto ricostruito, avrebbe rotto un infisso e si sarebbe ferito. Dalle macchie di sangue trovate e analizzate i poliziotti del Commissariato di Sciacca, sono risaliti al quarantenne.

