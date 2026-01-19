Un automobilista è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 624 Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo di San Giuseppe Jato. La vittima è Giovanni Schirò, 38 anni, di Piana degli Albanesi.

L’incidente ha coinvolto due auto ed è avvenuto poco dopo l’una e nell’impatto ci sono stati anche dei feriti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale.

I rilievi sono stati condotti dai carabinieri. Nei giorni scorsi sono stati annunciati mirati interventi di manutenzione per mettere in sicurezza la strada e migliorare la visibilità.

