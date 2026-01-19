Tre lavoratori “in nero”, violazioni sulle norme che regolano la sicurezza e un impianto di videosorveglianza installato senza le obbligatorie autorizzazioni. È il bilancio dei controlli condotti dal 13 al 16 gennaio dal personale dell’ispettorato nazionale del lavoro della provincia di Agrigento nei settori dell’edilizia e del commercio.

In un cantiere edile a Favara, due lavoratori su tre sono risultati irregolari e sono state riscontrate gravi carenze di sicurezza: scavi non protetti e passaggi pericolosi. L’attività è stata sospesa e sono state inflitte sanzioni per diverse migliaia di euro.

In un esercizio commerciale di Agrigento, un dipendente su sette lavorava in nero e mancavano formazione e sorveglianza sulla sicurezza: anche qui sospensione e ammende. A Canicattì rilevate irregolarità sugli scavi e sulle strutture di un cantiere, mentre a Sciacca è stato scoperto un impianto di videosorveglianza non autorizzato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp