Tenta furto in un negozio, ma è sospettato di altre razzie: arrestato 22enne

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno dato una risposta immediata alla serie di furti e altri solo tentati, messi a segno nelle ultime settimane in esercizi commerciali e uffici pubblici della città dei Templi. Gli agenti hanno bloccato un giovane mentre stava cercando di intrufolarsi in un negozio di articoli per la pulizia della casa di via Francesco Crispi. Si tratta di un ventiduenne agrigentino arrestato, in flagranza, per l’ipotesi di reato di tentato furto. Inizialmente è stato posto ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato l’arresto ed ha disposto a carico dell’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il giovane agrigentino era stato già più volte denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento per furto. Lo stesso è sospettato di essere l’autore di svariati furti e danneggiamenti, tra questi ai danni di un bar di Porta di Ponte, della palestra di via Dante, di un ristorante e pizzeria a pochi passi della via Atenea e poi ancora di negozi, panifici e locali di distribuiti automatici.