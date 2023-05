La magia di pranzare e cenare all’interno di un ipogeo, ad Agrigento è ancora possibile

Cenare o pranzare all’interno di un Ipogeo, ad Agrigento è possibile. Siamo al Boccon Divino Bistrot, il ristorante di recente apertura che si trova in piazzetta Alajmo, nel cuore della città dei Templi, lungo la via Atenea. Fuori tavoli e ombrelloni per godere del clima mite con la sua lunga stagionalità, all’interno una vera chicca che lo rende unico nel panorama cittadino e, forse, anche regionale. Uno spazio sotterraneo che ha vissuto diverse epoche, con le sue conseguenti trasformazioni, sede naturale per la cantina con una carta molto assortita, con etichette prevalentemente regionali. La temperatura stabile, 18 gradi, che consente di poter godere di clima ideale nelle giornate estive e anche in periodi autunnali e invernali senza l’ausilio di climatizzatori. I tavoli collocati tra le pareti di calcarenite e l’ingresso all’ipogeo che sale fino ad addentrarsi nelle viscere della città. Una cantina vinicola dove poter godere di uno spazio suggestivo. Ad accompagnarci alla scoperta di luoghi e sapori il cuoco Mario Gagliano. Guarda il video >>>