Controlli dei carabinieri alla villetta Casesa: bloccati venti giovani

I carabinieri della Stazione di Agrigento hanno fermato, controllato e identificato venti giovani locali ed extracomunitari, alcuni dei quali, con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno della villetta “Calogero Casesa”, a pochi passi da Porta di Ponte e l’area di piazza Aldo Moro ad Agrigento. Il parco agrigentino da tempo è ritenuto luogo di smercio e consumo di ogni genere di droga. Addosso ai giovani perquisiti non è stata trovata sostanza stupefacente, verosimilmente, i pusher sono stati cauti. Nessun arresto, né denunce quindi, ma il controllo effettuato in un’area che è ritenuta punto privilegiato di spaccio ha un grande valore sociale.