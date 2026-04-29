Il Sonzai Dojo Karate Kyokushinkai del maestro Shihan Caramanno Alessandro c.n. 5° Dan di Agrigento torna vittorioso dalla gara Nazionale svolta domenica a Montesilvano (Pe) dove piu di 300 atleti si sono sfidati senza tregua in combattimenti senza esclusione di colpi e nei Kata (forme). Otto atleti partecipanti del dojo del maestro Alessandro e la vittoria più ambita con 4 Oro e 2 argento e 1 bronzo per la straordinaria scalata nei combattimenti di Flavia Fratello Oro, Ginevra Landolfo Oro, Messina Gioele Oro, Vivian Farraguto argento e Palillo Pietro Bronzo. Nei Kata Vivian Farraguto Oro.

Ottime le prestazioni di Zuppardo Dario, Buggea Francesco e Scozzari Artuto Remí che per pochissimi combattimenti o punteggi non sono nel podio. Le categorie molto ampie con almeno 20 atleti hanno reso difficile la salita al podio dei kata e kumite ma i nostri hanno dato filo da torcere scalando pa classifica nella maggior parte dei casi. In una gara cosi ambia con tutti questi atleti avere 5 atleti su 8 che arrivano al podio e 3 che lo sfiorano mi rende molto soddisfatto dice il maestro Caramanno.

“Un plauso ai genitori che sostengono i figli in questo percorso spesso non facile – si legge in una nota – dove le sfide costanti e i duri allenamenti e i viaggi nazionali e internazionali potrebbero far demordere il sostegno che invece è molto presente nel percorso di crescita di questi straordinari atleti del Sonzai Dojo del maestro Alessandro Caramanno che ricordiamo opera in via emporium vicino ex mobilificio Annense”. Il maestro Alessandro Caramanno è allievo diretto del maestro Shihan Tsutomu Wakiuchi cintura nera 7° Dan caposcuola Italiano e residente a Messina per volontà del suo famoso maestro e fondatore dello stile Kyokushin Masutatsu Oyama.

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