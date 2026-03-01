Ha tentato di mettere a segno l’ormai nota truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana ma ad attenderlo alla porta di casa c’erano il figlio ed il genero della donna, entrambi veri carabinieri. È successo a Sciacca dove un trentaseienne della provincia di Catania è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata.

L’uomo, spacciandosi per un carabiniere, ha contattato una pensionata di 75 anni dicendole che avrebbe dovuto consegnare soldi e oro per aiutare la figlia da presunti guai giudiziari. L’anziana non si è fatta prendere dal panico e ha chiamato il figlio ed il genero, entrambi carabinieri in servizio a Sciacca.

Quando il truffatore si è presentato nell’abitazione ha trovato i due militari dell’Arma che lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’indagato è stato trasferito in carcere in attesa della convalida del provvedimento.

