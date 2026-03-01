Preferenze, FdI rilancia: “Reinseriamole”. Nel Pd si apre il caso

Il tema torna sul tavolo e riaccende un dibattito mai sopito: il ritorno delle preferenze nella legge elettorale.

È Fratelli d’Italia a rilanciare apertamente, con l’ipotesi di un emendamento per reinserire la possibilità per gli elettori di scegliere direttamente il candidato. Una mossa che riapre una questione centrale: chi decide davvero gli eletti, i partiti o i cittadini?

Il tema, però, non divide solo la maggioranza. Anche nel Partito Democratico si apre una riflessione interna. Il Nazareno è attraversato da sensibilità diverse: c’è chi vede nelle preferenze un ritorno alla rappresentanza diretta e chi teme una frammentazione eccessiva o dinamiche territoriali difficili da governare.

Il punto politico è chiaro: il sistema attuale, con liste bloccate, ha progressivamente allontanato l’elettore dalla scelta degli eletti. Le preferenze, al contrario, riporterebbero centralità al voto individuale, ma cambierebbero anche gli equilibri interni ai partiti.

Il dibattito non è tecnico. È profondamente politico.

Perché tocca il rapporto tra rappresentanza, leadership e territorio.

E mentre a Roma si discute di riforme e correttivi, sui territori – Agrigento compresa – il tema delle preferenze è tutt’altro che teorico: significa peso personale, radicamento, consenso costruito sul campo.

La partita è aperta. E questa volta potrebbe incidere davvero sugli assetti futuri.

