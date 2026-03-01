Ignoti ladri in azione nel cantiere edile allestito per la ristrutturazione di Villa Betania a Villaseta. Portato via diversi attrezzi da lavoro e un autoclave. La struttura residenziale è chiusa da 7 anni. Il furto è stato messo a segno nelle ore notturne approfittando dell’assenza di vigilanza.

La scoperta è stata fatta l’indomani mattina, dagli operai prima di rimettersi al lavoro. E’ stata presentata denuncia a carico di ignoti. I carabinieri, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.

