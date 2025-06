Aveva già oltrepassato il guardrail per lanciarsi nel vuoto dal viadotto “Morandi”. Un sessantenne di Agrigento, per fortuna, non ha fatto in tempo. Salvato da uno chef agrigentino Marco Di Rosa, e da un finanziere della sezione operativa navale di Porto Empedocle, libero dal servizio.

I due stavano percorrendo proprio quel tratto di ponte quando ad un certo punto hanno notato un uomo, che aveva scavalcato le barriere metalliche mostrando chiaramente l’intenzione di buttarsi giù.

Lo chef e il finanziere si sono avvicinati e hanno cominciato a parlargli tentando di farlo desistere dall’insano gesto. Poco dopo è stato afferrato per un braccio e trascinato sull’asfalto e portato a distanza di sicurezza. Sul posto sono poi giunti un’ambulanza e i carabinieri della sezione Radiomobile per gli accertamenti del caso.

