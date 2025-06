In occasione della prossima partenza per la Tanzania in visita alla missione, don Saverio Pititteri ha deciso di organizzare, ormai come tradizione, una serata di beneficenza per venerdì 4 luglio 2025, “Vieni mangia, vieni Vivi” all’ex Seminario di via Piersanti Mattarella, a Favara. Il ricavato andrà in offerta per la missione “Cristiani nel mondo a Ipogolo Tanzania”. “Aiutateci per essere anche voi cuore pulsante per una terra bisognosa del tutto. Partecipa e e porta con te altre persone per far conoscere la missione”, dice don Pititteri.

