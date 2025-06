La pizzeria Sitari di Agrigento, è stata inserita tra i Top 100 pizzerie al mondo nella guida internazionale The Best Pizza Awards 2025, con posizione 91. L’evento, tenutosi il 25 giugno a Milano, ha visto la partecipazione di oltre 500 ospiti da tutto il mondo, con un ricco programma di dibattiti, masterclass e premiazioni dedicate all’eccellenza della pizza.

“Essere annoverati in una guida di tale prestigio rappresenta per noi un traguardo di grande rilevanza. Rivolgiamo un profondo e sincero ringraziamento a tutti i nostri clienti, la cui costante fiducia e sostegno rendono possibile ogni nostro successo”, dicono soddisfatti i proprietari per il grande risultato ottenuto.

