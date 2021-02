Tenta di lanciarsi dal ponte Morandi, salvato da tre finanzieri

Aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi dal viadotto “Morandi”. E aveva già scavalcato il guardrail. Ad evitare che si consumasse una nuova tragedia su quel ponte, l’intervento di tre militari di una pattuglia della Guardia di finanza, della Compagnia di Agrigento.

Mentre due finanzieri lo hanno rassicurato, e tranquillizzato, l’altro lo ha afferrato prima, che si lasciasse cadere nel vuoto. Senza non poche difficoltà, poi l’hanno trascinato sulla carreggiata. È successo l’altra sera.

Le Fiamme gialle sono intervenute, dopo essere state allertate da alcuni cittadini, i quali avevano segnalato al numero unico di emergenza 112, un uomo arrampicato sul guardrail, sporgendosi pericolosamente a più di trenta metri d’altezza.

Appena giunto nella zona, al personale in divisa, che lo invitava a rientrare dalle barriere metalliche, l’uomo ha continuato a ripetere di voler farla finita. Ci sono voluti diversi minuti di conversazione, poi, sono riusciti ad agganciarlo, traendolo in salvo. L’agrigentino è stato calmato e tranquillizzato. Successivamente è stato preso in consegna dal personale medico del 118.