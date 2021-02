Brucia fuoristrada, carabinieri avviano indagini

Il fuoristrada di proprietà di un 38enne, pastore, di Cattolica Eraclea, è stato devastato da un incendio. Dalle prime indagini si segue la pista del dolo, ma i carabinieri trovando elementi da ricondurre con certezza l’episodio ad una matrice dolosa, non scartano la pista dell’autocombustione. Sulla vicenda, come impone la prassi, l’Autorità giudiziaria ha aperto un’indagine per chiarire ogni cosa. Ad indagare i carabinieri della Compagnia di Agrigento, collaborati dagli esperti della Scientifica.

Le fiamme hanno devastato un fuoristrada, Suzuki, parcheggiato in via Carlo Alberto, nell’abitato cattolicese. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti della zona, nel corso delle ore notturne, tra sabato e domenica. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, intervenuti sul posto. I pompieri sono giunti in tempo utile e tempestivo, e in pochi attimi hanno domato le fiamme, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.