La Sicilia da oggi in zona gialla. Ecco cosa si può fare

La Sicilia da oggi lunedì 15 febbraio torna in zona gialla. Il ritorno alla fascia di rischio basso, regala un vero e proprio un sospiro di sollievo per i ristoratori e per gli operatori dei pubblici esercizi che potranno finalmente riaprire i locali al pubblico.

Tra le nuove regole: ci si può spostare, senza problemi, da un comune ad un altro, all’interno della propria regione, dalle 5 alle 22.