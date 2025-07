L’intervento tempestivo e audace da parte del comandante dei vigili urbani di Raffadali, il commissario capo Salvatore Cuffaro, e dell’appuntato scelto dei carabinieri della stazione di Raffadali Antonio Failla, ha scongiurato una tragedia che si stava consumando ieri mattina a Raffadali quando un uomo ha minacciato di lanciarsi dal secondo piano di una palazzina. Il comandante dei vigili e il militare sono riusciti a far desistere il soggetto a non commettere l’insano gesto mettendo a rischio la propria incolumità ed evitando il peggio.

“Plaudo al militare dell’arma dei carabinieri, Antonio Failla, e al comandante dei Vigili urbani, Salvatore Cuffaro – dichiara il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro – ma anche a tutte le forze dell’ordine in generale che ogni giorno senza troppe pretese, rischiano la vita per il bene comune e la salvaguardia della comunità. In queste situazioni- continua il sindaco- non si è mai preparati, si interviene perchè spinti dal senso di umanità oltre che dall’istinto, sono azioni che non si possono insegnare ma sono solo dettate da un forte senso del dovere morale e civile”.

“Sono decisioni che vanno prese all’istante mosse dall’esperienza personale e dalla professionalità acquisita, pertanto – conclude il primo cittadino – come comunità di Raffadali dobbiamo essere orgogliosi di successi operativi del genere, fuori dal comune e dalle normali procedure d’azione. Il nostro più accorato ringraziamento per il servizio reso non solo a quell’uomo ma all’intera comunità di Raffadali”.

