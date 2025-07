La Strada degli Scrittori, in occasione dei 100 anni dalla nascita del maestro Andrea Camilleri, ha organizzato una serie di eventi estivi. Due giornate imperdibili tra parole, musica, riflessioni e spettacolo. Giovedì 17 luglio, alle ore 21, Olivia Sellerio in concerto – “Zara Zabara” al Teatro Panoramica dei Templi (di fronte la sede del Parco, Casa Sanfilippo).

Venerdì 18 luglio, alle ore 10:30, “La Lingua di Vigata – Dibattito e riflessioni” Auditorium “Sebastiano Tusa”, a Villa Genuardi.

Venerdì 18 luglio, alle ore 21 “Festa per i Cent’anni di Andrea Camilleri – La Vera Vigata” Teatro Panoramica dei Templi.

Questi eventi rappresentano un omaggio autentico al Maestro di Porto Empedocle, figura cardine della cultura agrigentina, capace di elevare lingua, paesaggio e identità a patrimonio narrativo universale. A guidarci in questo viaggio sarà Felice Cavallaro, ideatore della Strada degli Scrittori, affiancato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote di Camilleri. “Abbiamo scelto la magica cornice della Valle dei Templi, nella “Montelusa” camilleriana, a pochi passi da Vigata, luogo dove la Sicilia racconta sé stessa e si rigenera attraverso la cultura, oggi Capitale Italiana della Cultura 2025”, si legge nella nota della Strada degli Scrittori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp