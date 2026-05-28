Trovato con un coltello nel giubbotto mentre stava per entrare al tribunale di Sciacca. E’ stato il metaldetector nell’area controlli a segnalare la presenza dell’oggetto da taglio.

Un cinquantenne saccense è stato così fermato dalla vigilanza del palazzo di Giustizia e, in seguito all’intervento dei carabinieri, denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Non è chiaro il perchè l’uomo, che si era recato in tribunale per testimoniare in un processo, avesse un coltello.

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