Tenta di aggredire l’ex compagna ed esplode colpo di pistola in aria. Arrestato presunto stalker

I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno arrestato, nella quasi flagranza del reato, Diego Farruggia, canicattinese, 51 anni, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori, minaccia a mano armata, esplosione pericolosa e danneggiamento aggravato. L’uomo, non accettando la fine di una relazione sentimentale, ovviamente interrotta da una donna quarantenne, pochi giorni prima, si era recato presso l’abitazione della stessa, ed aveva iniziato ad inveire contro la donna che impauritasi si era barricata in casa.



Farruggia, a questo punto, avrebbe rotto una finestra e tentato di entrare nell’abitazione, ed addirittura sarebbe riuscito ad afferrare la vittima per un istante, prima che questa si divincolasse dalla presa. Inoltre avrebbe esploso in aria a scopo intimidatorio un colpo d’arma da fuoco, successivamente rivelatasi una pistola a salve priva dell’obbligatorio tappo rosso. Nel contempo l’uomo aveva minacciato di morte l’ex compagna e successivamente, sarebbe andato via. Intervenuta tempestivamente una Volante del Commissariato che apprendeva quanto accaduto, i poliziotti si mettevano alla ricerca del fuggitivo, che dopo poco tempo è stato rintracciato nella sua abitazione, dove veniva trovata anche la pistola ed alcune munizioni, prontamente sequestrate.