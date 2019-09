Struttura religiosa nel mirino, bruciata casetta e arredi. Forate le gomme all’auto di suora

Ignoti incendiari hanno dato alle fiamme una casetta in legno, con chiusure in vetrate, e poi ancora arredi (tavoli e sedie) all’interno del perimetro di una struttura religiosa, gestita dalle suore, e usata per organizzare eventi per bambini, soprattutto il cosiddetto “Grest estivo”.



L’immobile si trova in contrada “Santuzza – Carlino”, alla periferia di Canicattì. Il rogo ha divorato ogni cosa. A fare l’amara scoperta la madre superiora, delle Suore Divine Vocazioniste.

La suora mentre si trovava nella zona per constatare i danni, si sarebbe accorta che qualcuno, con l’utilizzo di un arnese appuntito le ha forato i 4 pneumatici della sua Fiat Seicento, parcheggiata in strada. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti del Commissariato di Canicattì, che hanno avviato le indagini.