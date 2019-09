Agrigento si aggiudica il trofeo Sant’Ambrogio, ora amichevole a Piazza Armerina

Agrigento si aggiudica il trofeo Sant’Ambrogio. Al PalaBenvenuti di Reggio Calabria la Fortitudo fa il pieno riconoscimenti, conquistando anche i premi individuali. Christian James MVP del torneo, coach Devis Cagnardi miglior allenatore e Samuele Moretti miglior giovane.

Dopo aver battuto i parigrado di Napoli e Capo nella Super coppa ed aver sfiorato il passaggio del turno preliminare del girone azzurro, la M Rinnovabili, consuma un’altra interessante tappa di avvicinamento alla stagione regolare.

In Calabria, i biancazzurri, allenati da coach Cagnardi, hanno battuto sia Costa d’Orlando che Capo d’Orlando.

La Fortitudo Agrigento, nella seconda giornata del torneo, si è imposta con il punteggio di 91 a 58 che ha visto protagonista un Christian James strepitoso. I siciliani grazie alle due vittorie maturate con la Costa d’Orlando e con l’Orlandina, hanno vinto la 47esima edizione del trofeo di Sant’Ambrogio. Adesso la Fortitudo deve recuperare le energie in attesa di un altro test amichevole, in programma mercoledì a Piazza Armerina. Difronte alla Fortitudo ci sarà ancora l’Orlandina che però nel frattempo spera di recuperare giocatori chiave. “Sono molto soddisfatto della crescita della squadra – ha detto il ds Cristian Mayer – siamo sulla buona strada, dobbiamo farci trovare pronti per la prima di campionato. Siamo all’anno zero – dice Mayer – i ragazzi hanno iniziato bene, stanno lavorando duramente ma questo lavoro servirà per il futuro, quest’anno più che mai chiediamo al pubblico di stringersi intorno alla squadra perché siamo nella fase della ricostruzione”.

La Fortitudo dopo aver fallito la post season nella passata stagione, in estate ha cambiato coach, salutando dopo sette stagioni Franco Ciani e mettendo sotto contratto Devis Cagnardi.

Sul futuro della Moncada il capitano Albano Chiarastella non ha dubbi.

“Prevedo una stagione difficile – dice l’Italo-Argentino -affronteremo squadre che si sono bene attrezzate, dobbiamo unire tutte le forze e sono convinto che ci prenderemo buone soddisfazioni”. Il 6 ottobre la Fortitudo debutta tra le mura amiche contro la Junior Casale Monferrato – ma la novità della Supercoppa di Lega 2, disputatasi nella prima metà di settembre, ha imposto tempi più ristretti e un ritmo più serrato del solito, con partite vere, che hanno testato il livello tecnico della squadra già da subito