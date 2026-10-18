Prima sconfitta stagionale per la formazione agrigentina nel campionato regionale di Serie D1. Contro avversari più quotati arrivano una vittoria nel singolare e il successo nel doppio.

Prima battuta d’arresto per la Kerkent Agrigento nel campionato regionale di Serie D1 di tennis tavolo. Dopo il convincente esordio contro il Pietraperzia, la formazione allenata da Salvatore Restivo è stata sconfitta in trasferta dal Tennistavolo Gela per 5-2, al termine di un confronto impegnativo contro avversari meglio posizionati nelle classifiche individuali federali.

Nonostante il risultato, la squadra agrigentina ha mostrato carattere e determinazione, riuscendo a conquistare due punti grazie alle prestazioni di Marco Mantisi e Michele Giangreco.

Proprio Mantisi è stato tra i protagonisti dell’incontro, conquistando una vittoria nel singolare e contribuendo al successo nel doppio insieme a Giangreco. Il pongista agrigentino ha inoltre sfiorato un’altra affermazione, cedendo soltanto al quinto set dopo una partita combattuta.

In campo anche Filippo Gallea, impegnato contro avversari di buon livello tecnico in una trasferta che si annunciava particolarmente difficile.

Il risultato finale di 5-2 premia la formazione gelese, ma non cancella gli aspetti positivi della prestazione della Kerkent, che ha saputo tenere testa a giocatori con maggiore esperienza e una migliore posizione nel ranking individuale.

Per la squadra di Salvatore Restivo, dopo la vittoria per 6-1 nella giornata inaugurale, arriva dunque la prima sconfitta stagionale. Un risultato che non ridimensiona le ambizioni della formazione agrigentina, determinata a proseguire il proprio percorso di crescita in un campionato che si conferma competitivo. FOTO ARCHIVIO

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp