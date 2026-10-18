Con un risultato che è andato oltre ogni aspettativa: Agrigento ha risposto “presente” all’appello di Onde Rosa con centinaia di persone che hanno partecipato alla Camminata itinerante per la salute della donna, dedicata alla promozione della prevenzione, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Un fiume “rosa” che, stamattina, ha attraversato il centro cittadino tra attività sportiva e messaggi di prevenzione lanciati da diversi specialisti presenti alla Camminata. Partita da piazza Cavour, la manifestazione ha coinvolto cittadini, associazioni, professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e numerosi gruppi provenienti da diversi centri della provincia, trasformando le vie cittadine in un grande momento di partecipazione e condivisione.

“È stato un successo che ha superato ogni aspettativa e anche i numeri della prima edizione – commenta la presidente di Onde Rosa, Silvia Failla Mulone – Le persone hanno creduto nel nostro progetto e hanno scelto di camminare al nostro fianco. L’obiettivo era colorare Agrigento di rosa e diffondere il messaggio della prevenzione: possiamo dire di averlo raggiunto”.

La presidente ha inoltre ringraziato lo staff che l’ha affiancata nell’organizzazione della Camminata e tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: dall’Asp alle associazioni del territorio, dagli Ordini professionali all’Amministrazione comunale e, soprattutto, tutti i partecipanti, sottolineando come “la collaborazione e la partecipazione siano la dimostrazione che insieme si vince”.

Presenti anche l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) e l’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi). “La diagnosi precoce non solo aiuta a salvare vite umane, ma migliora significativamente la qualità della vita delle persone – afferma Santo Pitruzzella, presidente di Omceo Agrigento – Grazie alla collaborazione tra associazioni, professionisti sanitari e istituzioni sono stati compiuti passi importanti ma è necessario continuare a investire nella cultura della prevenzione”.

“Come infermieri – sottolinea Salvatore Occhipinti, presidente dell’Opi Agrigento – siamo quotidianamente accanto alle persone che affrontano il tumore al seno e alle loro famiglie. Per questo vogliamo ribadire l’importanza degli screening oncologici: la prevenzione e la diagnosi precoce possono fare la differenza e, in molti casi, salvare una vita”. Alla camminata ha partecipato anche il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che ha evidenziato il “valore dell’iniziativa nel promuovere contemporaneamente la prevenzione e la pratica sportiva, strumento fondamentale per il benessere fisico e mentale della persona”.

Particolarmente significativa anche la presenza dell’Asp di Agrigento. Angela Matina, responsabile del Centro gestionale Screening dell’Asp, ricorda come “il mese di ottobre sia dedicato alla prevenzione del tumore della mammella” e invita “i cittadini ad aderire ai programmi di screening oncologico, perché scoprire la malattia in tempo significa migliorare la qualità della vita e aumentare l’efficacia delle cure”.

Soddisfatto dell’esito della Camminata anche Antonio D’Anna, vicepresidente di Onde Rosa: “Siamo veramente soddisfatti per la grande partecipazione registrata alla Camminata. E questa è la conferma che il messaggio della prevenzione è arrivato alla comunità”. D’Anna, inoltre, ribadisce “l’importanza della presenza congiunta di istituzioni, professionisti della salute e associazioni nel sostenere le persone che affrontano percorsi di cura e fragilità”.

A sostegno dell’iniziativa anche Medicare Agrigento con la responsabile Laura Bove: “Occorre ricordare il valore della prevenzione nella lotta ai tumori e l’importanza di aderire ai controlli periodici. Molte situazioni assistenziali, seguite quotidianamente, possono beneficiare di una diagnosi precoce”. L’evento conclude il ricco programma di iniziative promosso da Onde Rosa nel mese della prevenzione, che ha coinvolto scuole, associazioni e attività commerciali cittadine, comprese le vetrine di via Atenea allestite con i colori simbolo della campagna di sensibilizzazione.

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