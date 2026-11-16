La formazione agrigentina domina in trasferta nella quarta giornata del campionato regionale di Serie D1. Protagonisti Giangreco, Gallea e Mantisi, con il contributo di Piazza nel doppio.

Vittoria schiacciante per la Kerkent Agrigento, che conquista un successo per 7-0 sul campo del Calascibetta nel campionato regionale di Serie D1 di tennis tavolo, girone E. Una prestazione convincente quella della formazione allenata da Salvatore Restivo, capace di imporsi senza concedere neppure un punto agli avversari.

L’incontro, disputato sabato 14 novembre a Calascibetta, ha visto la squadra agrigentina prendere subito il controllo della sfida, mostrando solidità, concentrazione e una buona condizione tecnica.

Tra i protagonisti Michele Giangreco, Filippo Gallea e Marco Mantisi, tutti determinanti nei rispettivi incontri di singolare. Giangreco ha aperto la strada al successo superando Carmelo Salvaggio per 3-0, mentre Gallea ha avuto la meglio su Francesco Borghese con lo stesso punteggio. Mantisi ha poi confermato il predominio agrigentino battendo Stefano Montalbano, ancora per 3-0.

La Kerkent ha continuato a imporre il proprio gioco anche negli incontri successivi, senza lasciare spazio alla rimonta dei padroni di casa. Importante anche il contributo di Emanuele Piazza, sceso in campo nel doppio insieme a Filippo Gallea, concluso con un’altra vittoria per la formazione agrigentina.

Il bilancio finale parla chiaro: sette incontri vinti, nessuno perso e appena tre set concessi agli avversari, numeri che testimoniano la superiorità espressa dalla Kerkent nel corso della giornata.

Un’affermazione che conferma le potenzialità della squadra agrigentina, già protagonista di un buon avvio di stagione. Dopo il successo inaugurale contro il Pietraperzia e la battuta d’arresto sul campo del Gela, la Kerkent continua il proprio percorso nel campionato regionale con l’obiettivo di conquistare risultati importanti.

Per il tecnico Salvatore Restivo, una prestazione che offre indicazioni positive sulla crescita del gruppo e sulla capacità dei suoi giocatori di affrontare con determinazione gli impegni del campionato.

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