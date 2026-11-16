Torna l’incubo delle false minacce terroristiche nelle scuole italiane, ma questa volta la macchina della sicurezza risponde senza cedere al panico. È scattato questa mattina il terzo allarme bomba su scala nazionale, innescato da una mail dal contenuto delirante recapitata nelle caselle di posta elettronica di centinaia di istituti scolastici in tutto il Paese. L’ondata di messaggi intimidatori ha coinvolto direttamente anche l’Agrigentino, raggiungendo almeno cinque plessi del capoluogo e numerose altre scuole della provincia.

«Avrete le vittime sulla coscienza». È questa una delle frasi chiave contenute nel testo della mail, inviata da un indirizzo riconducibile a un dominio vietnamita. Rispetto alle precedenti ondate di allarmi, il messaggio presenta un dettaglio ancora più macabro: oltre alla presenza di ordigni esplosivi, l’autore delle minacce ha infatti prospettato l’avvelenamento dei pasti destinati alle mense scolastiche attraverso l’utilizzo di una miscela letale a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio.

Nonostante la gravità delle parole utilizzate, in tutta Italia — e così anche ad Agrigento e provincia — si sono registrate pochissime evacuazioni. A guidare la linea della prudenza è stata la precisa direttiva diramata dal Viminale proprio per fronteggiare questo fenomeno seriale: l’obiettivo delle autorità è quello di non interrompere le attività didattiche e di evitare il caos collettivo di fronte a quella che, per modalità e provenienza, porta la firma di un attacco informatico volto esclusivamente a creare allarme sociale.

Sul fronte operativo, la risposta delle forze dell’ordine è stata comunque immediata. Negli istituti agrigentini interessati dalla segnalazione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri per effettuare i sopralluoghi, le verifiche di rito e gli accertamenti tecnici necessari a escludere qualsiasi pericolo reale per studenti, docenti e personale scolastico.

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