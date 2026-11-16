Natale austero ad Agrigento, Giacalone attacca Mendola: «A che titolo parla del bilancio comunale?»

Il consigliere comunale William Giacalone interviene dopo le dichiarazioni del consulente gratuito del sindaco Sodano sulla programmazione natalizia. «Le scelte amministrative devono essere spiegate da chi ha ricevuto il mandato dei cittadini, coinvolgendo anche il Consiglio comunale».

AGRIGENTO – Il Natale 2026 ad Agrigento si annuncia all’insegna della sobrietà, tra risorse economiche limitate, luminarie ancora da finanziare e un Capodanno senza il tradizionale concertone. Ma a sollevare la polemica politica non sono soltanto i tagli annunciati: il consigliere comunale William Giacalone contesta il fatto che a illustrare le difficoltà finanziarie e la programmazione delle festività sia stato Peppe Mendola, consulente a titolo gratuito del sindaco Michele Sodano per lo sviluppo e la promozione turistica.

La vicenda nasce da un’intervista rilasciata da Mendola ad AgrigentoNotizie, nella quale vengono illustrate le difficoltà economiche del Comune e le iniziative allo studio per le festività. Secondo quanto riferito dal consulente, l’amministrazione starebbe lavorando da mesi per garantire un programma natalizio, nonostante la scarsità di risorse. Mendola ha attribuito parte delle difficoltà alla situazione ereditata dalla precedente amministrazione.

Tra le ipotesi figurano una riduzione delle tradizionali novene, mercatini natalizi in forma contenuta e una manifestazione di Capodanno più modesta, eventualmente distribuita lungo via Atenea. Per le luminarie, il Comune punta a ottenere un finanziamento regionale di 50 mila euro.

È soprattutto il ruolo assunto da Mendola nella comunicazione di queste scelte a finire nel mirino di Giacalone.

«Apprendiamo dalla stampa, e per voce del consulente a titolo gratuito del sindaco Michele Sodano, Peppe Mendola, che quest’anno Agrigento si prepara a vivere un Natale all’insegna dell’austerità, a causa della carenza di risorse economiche», afferma il consigliere.

«Una notizia che merita attenzione, non soltanto per le conseguenze che potrebbe avere sulla programmazione delle festività natalizie, ma soprattutto per il modo in cui viene comunicata».

Giacalone pone quindi una questione di responsabilità politica e istituzionale: «Con tutto il rispetto per Mendola e per il contributo che offre gratuitamente all’amministrazione comunale, ci chiediamo a quale titolo sia proprio lui a illustrare le difficoltà economiche del Comune e a intervenire su questioni che riguardano il bilancio e le scelte amministrative».

Il consigliere chiama direttamente in causa i vertici di Palazzo dei Giganti: «Non sarebbe stato più opportuno che a spiegare la situazione fossero il sindaco Michele Sodano, la vicesindaca Mariuccia Miccichè oppure gli assessori competenti per il Bilancio e per gli eventi? Magari in aula consiliare, coinvolgendo istituzionalmente tutto il Consiglio comunale?».

La questione, secondo Giacalone, va ben oltre il calendario degli spettacoli. La programmazione natalizia interessa infatti il commercio, il turismo, le attività produttive e la capacità della città di attrarre visitatori in un periodo significativo per l’economia locale.

«Se le risorse sono insufficienti, l’amministrazione ha il dovere di spiegare ai cittadini quali somme siano effettivamente disponibili, quali iniziative intenda realizzare e quali priorità abbia individuato», sottolinea Giacalone.

Il consigliere precisa di non contestare la necessità di contenere le spese, ma chiede maggiore chiarezza sulle scelte e sulle responsabilità: «I consulenti possono offrire suggerimenti e collaborare alla realizzazione dei progetti, ma la responsabilità delle decisioni e della loro comunicazione istituzionale resta in capo agli amministratori».

Da qui la richiesta di conoscere il programma effettivo delle festività, le risorse disponibili e le iniziative previste per sostenere il centro storico e le attività commerciali.

«Il problema non è soltanto avere un Natale austero – conclude Giacalone –. È comprendere quale visione abbia l’amministrazione per la città e chi si assuma la responsabilità di illustrarla pubblicamente».

La polemica si inserisce dunque nel confronto sulla programmazione natalizia, ancora in fase di definizione. Da una parte l’amministrazione, che attraverso Mendola ha prospettato un calendario ridimensionato per ragioni economiche; dall’altra Giacalone, che chiede un confronto istituzionale e chiarimenti direttamente dagli amministratori responsabili delle scelte.

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