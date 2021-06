Tendenze degli appuntamenti nel 2021: segni zodiacali, parole nuove e sicurezza online

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma forse sono i single quelli che ne hanno risentito di più, almeno dal punto di vista sentimentale. L’impossibilità di uscire con gli amici e di frequentare i soliti posti di ritrovo ha accentuato la mancanza di una persona speciale da chiamare la sera per rilassarsi un po’ o per farsi rassicurare; per ovviare il problema, anche i single più convinti e impenitenti hanno improvvisamente iniziato a scaricare le app d’incontri che altrimenti avrebbero ignorato.

La popolarità delle app di incontri è cresciuta grazie alla pandemia

I mesi di lockdown hanno portato un improvviso innalzamento del numero di utenti dei siti d’incontri, proprio perché ora trovare amicizie o l’amore non è più difficile come una volta, per esempio su Senzapudore ci sono diversi filtri per rendere la ricerca del partner più semplice e veloce. D’altro canto, però, i single non sono stati gli unici a stringere nuove conoscenze: anche le persone impegnate e sposate si sono rifugiate nei piaceri dell’infedeltà online, soprattutto i giovani tra i 30 e i 40 anni. Le relazioni extraconiugali online sono servite per evadere dalla convivenza forzata con il coniuge durante i vari lockdown, sostituendo tutti quei flirt e quelle distrazioni che di solito si hanno sul posto di lavoro.

Le nuove tecnologie per proteggersi dagli hacker

Con tutta questa affluenza di persone sempre più connesse in rete, diventa più urgente l’esigenza di proteggere i propri dati. Sempre più siti (anche quelli d’incontri) richiedono una verifica a due fattori per poter essere utilizzati, magari usando contemporaneamente una password e un codice di accesso usa e getta. In realtà, molte volte l’uso di queste protezioni è opzionale, ma è vivamente consigliato utilizzarle sempre e comunque.

Le persone si fidano dello zodiaco per trovare l’amore

Sempre più persone si chiedono se sia possibile trovare l’amore durante la pandemia, magari ricorrendo alle app e ai siti d’incontri; eppure, nonostante la tecnologia che ormai pervade anche le relazioni, qualcuno si ritrova a spolverare i siti e le riviste di astrologia. Sono moltissimi i siti che si offrono di rivelare le previsioni per quanto riguarda il futuro sentimentale dei dodici segni zodiacali, ma non solo: molti di essi suggeriscono anche quali sono i partner migliori in base alla propria data di nascita.

Per assecondare questa tendenza, molti siti d’incontri scelgono di rendere visibile fin da subito il segno zodiacale dei proprio iscritti; in fondo non è detto che tecnologia e astrologia non possano andare d’accordo!

Un nuovo termine per il mondo del dating: hardballing

Hardballing significa “dating like a CEO”, ovvero organizzare le proprie uscite romantiche con criterio. La regola fondamentale è una sola: dire chiaro e tondo quello che si sta cercando. Se si vuole una relazione seria, bisogna dichiararlo e basta senza aver paura di spaventare i potenziali partner.

A pensarci bene, l’hardballing presenta diversi vantaggi: niente perdite di tempo in flirt inutili, niente paura del giudizio altrui e soprattutto niente necessità di accontentarsi.

Gli algoritmi per trovare la persona giusta

Un’app d’incontri dovrebbe essere in grado di mettere in contatto persone con alte possibilità di piacersi; eppure, la maggior parte delle app si basa solo su una sequela infinita di foto corredata da tante bugie piccole o grandi. Tuttavia, se si è disposti a investire un po’ oppure a provare qualcosa di nuovo, non è impossibile usare dei siti d’incontri che cercano di unire le persone in base ai reciproci interessi; l’importante è cercare di essere quanto più sinceri possibile sia durante la compilazione del profilo, sia all’inizio della conoscenza.