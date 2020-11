Temptation Island, due tentatori si sono fidanzati: è amore tra Stefano e Vanessa

Stefano Quartullo e l’agrigentina Vanessa Piazza sono stati tentatori nell’ultima edizione di Temptation Island. Lui era il corteggiatore di Nadia Chahar, lei cercava le attenzioni del fidanzato Antonio Giungo. Per la coppia l’esperienza si è conclusa con un lieto fine, ma lo stesso è stato anche per Stefano e Vanessa che, dopo il programma, si sono incontrati e non si sono più lasciati. Intervistato da IsaeChia Antonio racconta: “Parlavamo più di 5 ore al telefono la notte, come dei ragazzini”.

A cura di Giulia Turco – FanPage