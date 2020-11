Pullara contro Musumeci: “Il merito dell’esenzione dei canoni balneari è del Parlamento”

Esenzione canone 2020 per i titolari dei lidi balneari in Sicilia. Il Governo Regionale non deve prendersi il merito di ciò che ha fatto il Parlamento”.

Lo sostiene il deputato regionale l’On Carmelo Pullara.

“Il Governo regionale ha annunciato con enfasi -dichiara Pullara- l’esenzione del canone per l’anno in corso per i titolari di lidi balneari in Sicilia e che le risorse stanziate, per l’anno 2020, ammontano complessivamente a circa 10 milioni e mezzo di euro.

Questo annuncio-aggiunge Pullara- sembra fatto quasi per spostare l’attenzione su altre problematiche rispetto a quelle che ci sono in questo momento. Il Governo regionale non dovrebbe prendersi il merito di ciò che ha fatto il Parlamento. Non è corretto -conclude Pullara- intestarsi un provvedimento che il governo regionale nella relazione del 16 Aprile 2020 sulla legge di stabilità regionale 2020/ 2022(finanziaria) non aveva neanche preso in considerazione.”