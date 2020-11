La Valle dei Templi valore aggiunto per i bilanci di CoopCulture

Le perdite sono davvero enormi in quanto gli introiti sono legati al numero di visitatori di musei, aree archeologiche, giardini storici, parchi, monumenti. “Magari in una situazione di emergenza – spiega Giovanna Barni – le amministrazioni avrebbero potuto continuare a pagare certi servizi, e alcune lo hanno fatto, ma si contano sulle dita di una mano”. “Noi abbiamo pazientemente aspettato e siamo increduli che ci siano voluti 9 mesi per capire che esistiamo come filiera”. Ed è così che in rappresentanza di Coopculture Barni tiene a precisare: “queste cooperative danno lavoro e servizi di qualità anche a tutti gli stranieri che vengono in Italia, abbiamo aiutato il Pil del Paese. I nostri lavoratori sono anche soci (non tutti ma oltre 1.000 lo sono). E’ un’attività radicata nei territori e la cooperazione come modello di impresa è perfetta perché non fa profitto dalla cultura ma crea lavoro, occupazione e reddito: noi abbiamo sempre reinvestito in innovazione e formazione dei soci. Noi non privatizziamo il patrimonio culturale ma lo attiviamo”. Prova ne sono i numerosi siti valorizzati da Coopculture da nord a sud del Paese, dal Museo Egizio di Torino, al Colosseo e palazzo Merulana a Roma, alla Valle dei Templi ad AGRIGENTO (solo per citarne alcuni). Un esempio molto virtuoso quest’ultimo dove la messa a valore del gioiello di AGRIGENTO è stata un motore di sviluppo che ha generato una filiera economica con l’apertura di numerose B&B, impulso all’artigianato artistico del territorio e imprenditoria giovanile con un’attività turistica legata alle mongolfiere.