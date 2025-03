Il solito copione è assai noto. Ad entrare in azione, come in altri analoghi episodi, un falso carabiniere che ha preso di mira una pensionata ultrasettantenne di Agrigento. L’anziana ha ricevuto una telefonata a casa e un uomo che s’è qualificato come maresciallo dei carabinieri le ha riferito che il figlio era stato fermato dopo aver provocato un grave incidente stradale. Quindi è arrivata la richiesta di denaro.

La poveretta, poco più tardi, ha consegnato tutti i monili d’oro che aveva in casa, per un ammontare di circa 5.000 euro, ad uno sconosciuto che spacciandosi per un collaboratore del sottufficiale si è presentato davanti casa sua, nel quartiere di Villaggio Mosè. La pensionata dopo un po’ ha scoperto che il figlio non soltanto non aveva provocato nessun incidente stradale, ma che non era stato proprio coinvolto in nulla di simile.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che presentarsi alla caserma dei carabinier, dove ha presentato denuncia contro ignoti per l’ipotesi di truffa. E anche in questo caso i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno raggirato l’anziana.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp