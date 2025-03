Il Viadotto Morandi, ufficialmente noto come Viadotto Akragas, è una struttura strategica che collega le frazioni di Villaseta e Monserrato alla città di Agrigento. Progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi e inaugurato nel 1970, il viadotto si estende per circa 1.400 metri ed è parte integrante della Strada Statale 115 quater Sud Occidentale Sicula.Nel marzo 2015, l’ANAS ha disposto la chiusura del viadotto a causa di significativi danni strutturali, in particolare alle pile, rendendo necessari interventi di manutenzione e consolidamento. Dopo una breve riapertura nei primi mesi del 2017, il viadotto è stato nuovamente chiuso nel maggio dello stesso anno per ulteriori lavori di ristrutturazione, inizialmente previsti per essere completati entro il 2021.

Il costo totale stimato per il risanamento del Viadotto Morandi supera i 30 milioni di euro. Questi fondi sono destinati a una serie di interventi, tra cui:Adeguamento delle barriere stradali:

Miglioramento delle protezioni laterali per garantire la sicurezza dei veicoli in transito.

Opere di regimentazione idraulica: Interventi per la gestione delle acque piovane e la prevenzione di infiltrazioni che potrebbero compromettere la struttura.

Ripristino della pavimentazione stradale: Rifacimento del manto stradale per assicurare una superficie di guida sicura e uniforme.

Risanamento strutturale: Consolidamento delle pile e delle travi dell’impalcato per ripristinare l’integrità e la durabilità del viadotto.

È importante notare che una parte significativa di questi 30 milioni è destinata all’adeguamento delle barriere stradali e alle opere di regimentazione idraulica, mentre il restante è allocato per il risanamento e l’adeguamento strutturale.

Stato Attuale dei Lavori e Tempistiche

Al 13 settembre 2024, la situazione dei lavori era la seguente:

Interventi completati: Sono stati ultimati i lavori strutturali dei primi tre appalti, che hanno riguardato il risanamento di 102 pile binate.

Interventi in corso: I lavori di ripristino degli impalcati, il rinforzo dei pulvini e la sostituzione delle barriere di sicurezza del Viadotto Akragas Tuttavia, questi lavori hanno subito rallentamenti a causa del rinvenimento di ulteriori danni ai pulvini, richiedendo una variante tecnica. Inoltre, si stanno affrontando criticità legate all’inerzia dell’impresa esecutrice.

Viadotto Akragas II: I lavori sono stati affidati nel giugno 2022 a un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese e, attualmente, il cantiere è operativo sulla carreggiata in direzione Agrigento, con il traffico deviato in doppio senso sulla carreggiata in direzione Trapani. Anche qui si è reso necessario redigere una perizia di variante, e l’ultimazione dei lavori è prevista per il secondo semestre del 2025.



