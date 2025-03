Un ventiduenne di Lampedusa è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di atti sessuali con una minorenne. Gli abusi sarebbero avvenuti, lo scorso 4 ottobre, a bordo di uno scooter. La Procura di Agrigento ha chiesto e ottenuto l’incidente probatorio per cristallizzare il racconto della giovane in vista di un eventuale processo a carico dell’indagato. Il gip del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo ha così sentito in aula, con l’ausilio di una psicoterapeuta, la ragazza che ha confermato la versione dei fatti. Il ventiduenne è difeso dall’avvocato Salvatore Collura mentre la ragazzina è rappresentata dall’avvocato Salvatore Tirinnocchi. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Elenia Manno.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp