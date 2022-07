Telecamere nascoste nei cartelli stradali contro l’abbandono di rifiuti

Il Comune di Agrigento ha noleggiato 50 cartelli di segnaletica stradale, 15 dei quali, saranno equipaggiati con una fotocamera mobile, che esegue una sequenza di 60 foto in meno di 1 minuto, se rileva un movimento, e legge targhe di giorno, e di notte, anche in abbagliamento con veicolo fermo, per contrastare l’abbandono dei rifiuti. I cartelli e le fotocamere saranno installate, e periodicamente spostate e manutenute, dalla ditta aggiudicataria. “Progettato appositamente per la lotta contro l’abbandono improprio dei rifiuti, e contro le discariche abusive – si legge in una nota del Comune -, è capace di leggere le targhe dei veicoli fermi in qualunque situazione. La fotocamera mobile funziona con batterie ricaricabili, ha vari optional, tra cui un sistema Gps”.