Formazione e lavoro: ad Agrigento ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni

Una professione sempre più richiesta dal mercato del lavoro e un percorso formativo completamente gratuito rivolto ai disoccupati. Ad Agrigento sono ancora aperte le iscrizioni al corso per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni, promosso da Euroform nell’ambito dell’Avviso POC n. 1/2026 – Programma Operativo Complementare POC 2014/2020.

Il corso è già partito, ma ci sono ancora posti disponibili per chi desidera inserirsi in un settore che oggi rappresenta una delle principali opportunità occupazionali nel campo dell’assistenza e della manutenzione dei veicoli. Il percorso è rivolto a persone disoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni e consente di acquisire competenze tecniche altamente spendibili nel mondo del lavoro.

La figura del tecnico meccatronico è oggi indispensabile nelle officine moderne, dove la conoscenza della meccanica tradizionale si integra sempre più con l’elettronica e i sistemi digitali presenti nelle automobili di nuova generazione. Un profilo professionale ricercato da aziende e officine specializzate, che offre concrete possibilità di inserimento lavorativo.

Il corso ha una durata complessiva di 554 ore e prevede per i partecipanti anche un’indennità di frequenza pari a 0,90 euro per ogni ora svolta. Le lezioni si tengono nella sede Euroform di Piazza Fratelli Rosselli 1 ad Agrigento.

L’attività formativa proseguirà fino alla fine di luglio, per poi osservare una pausa nel mese di agosto in concomitanza con le vacanze estive. La ripresa delle lezioni è prevista alla fine di agosto, consentendo così ai nuovi iscritti di inserirsi nel percorso e recuperare agevolmente le attività già svolte.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero verde 800 303011 oppure il numero WhatsApp 327 8861025.

Un’occasione concreta per trasformare il tempo della ricerca di un impiego in un investimento sulle proprie competenze e costruire nuove prospettive professionali in un settore in continua evoluzione.

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