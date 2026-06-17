L’Ati (Assemblea Territoriale Idrica) ha approvato l’elenco degli interventi ammissibili e finanziabili, nell’ambito dei Fondi Fesr Sicilia. Tra i quali figurano: l’intervento di “Completamento della rete idrica del Comune di Sciacca” dell’importo di 7.920.000 euro, e l’intervento “Lavori di ristrutturazione ed automazione della rete idrica del Comune di Campobello di Licata – 3° stralcio” dell’importo di 750.262,93 euro e 4° stralcio dell’importo di 1.852.222,84 euro.

Inoltre è stato approvato anche l’elenco degli interventi ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse finanziarie, nel quale sono compresi: la sostituzione tratti di condotte adduttrici della contrada Fico Granatelli al primo sifone Voltano verso il Comune di San Biagio Platani, dell’importo di 8.587.606,03 euro; i lavori per la costruzione ed automazione della rete idrica del Comune di Santo Stefano Quisquina, dell’importo di 1.422.065,68 euro; gli interventi di manutenzione straordinaria dell’acquedotto consortile per i Comuni di Alessandria della Rocca e Cianciana, dell’importo di 2.671.031,41 euro.

Ed ancora gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua per il Comune di Alessandria della Rocca, dell’importo di 3.532.938,23 euro; i lavori di completamento della rete idrica della frazione di Giardina Gallotti del Comune di Agrigento, dell’importo di 4.710.664,64 euro e i avori di sostituzione della rete idrica del Comune di Raffadali, dell’importo di 2.763.446,54 euro.

Il presidente dell’Ati di Agrigento, Giovanni Cirillo, esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto che “consentirà all’Ambito Territoriale Ottimale di migliorare sensibilmente l’efficienza del servizio e di recuperare significative perdite idriche nell’Ambito Territoriale di Agrigento”.

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