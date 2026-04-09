Teatro Pirandello, una sala intitolata a Nino Bellomo: il ricordo che diventa memoria viva

AGRIGENTO – Un gesto che unisce emozione e riconoscenza, memoria e identità culturale. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, invita la città a ritrovarsi sabato 11 aprile, alle ore 18:30, al Teatro Pirandello per la cerimonia commemorativa nel primo anniversario della scomparsa di Nino Bellomo.

Nel corso dell’evento, una sala del Teatro Pirandello sarà ufficialmente intitolata alla sua memoria. Un segno concreto, destinato a durare nel tempo, che restituisce alla comunità un luogo simbolico capace di custodire il valore del suo contributo umano e artistico, mantenendone viva la presenza nella vita culturale agrigentina.

La commemorazione sarà arricchita da contributi video e testimonianze di alcune tra le più importanti personalità del panorama artistico e culturale italiano. Tra questi Marco Bellocchio, Deborah Caprioglio, Michele Guardì, Monica Guerritore, Gianfranco Jannuzzo e Michele Placido, che hanno voluto rendere omaggio a Bellomo con parole di stima e ricordi personali.

Sarà un momento di raccoglimento e condivisione, in cui la città potrà ripercorrere un cammino fatto di passione, visione e dedizione al teatro. Un’occasione per riconoscere il segno profondo lasciato da Nino Bellomo non solo sul piano professionale, ma anche umano, in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo percorso.

Un appuntamento sobrio ma intenso, capace di legare passato e presente nel nome di una figura che ha contribuito a scrivere una pagina significativa della storia culturale di Agrigento.

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