AGRIGENTO – Il Partito Democratico prova a riorganizzarsi in piena fase elettorale e lo fa con un coordinamento che traghetterà il circolo cittadino verso il congresso. Una scelta che arriva dopo la defezione del segretario cittadino, avvenuta nel pieno della campagna referendaria e durante la costruzione della lista.

A intervenire è la segreteria regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che rilancia l’impegno politico nel capoluogo: «Il Pd, malgrado le difficoltà, è in campo per offrire un’alternativa alla città».

Nel documento si sottolinea la necessità di riportare al centro della politica «serietà, competenza, partecipazione e capacità di includere», rivendicando la scelta di sostenere la candidatura a sindaco di Michele Sodano: «Abbiamo aperto una breccia di speranza ad Agrigento».

Per gestire questa fase, fino al congresso cittadino, viene istituito un coordinamento composto da Eleonora Sciortino, componente dell’Assemblea nazionale, Maurizio Masone, dell’Assemblea regionale, e Diego Granata, del direttivo uscente. Un organismo definito “aperto” a contributi esterni in vista della campagna elettorale.

Intanto, sul piano politico, prende forma lo schieramento a sostegno di Sodano, che incassa anche l’attenzione del Movimento 5 Stelle. «Agrigento ha bisogno della forza e dell’impegno della gente per bene – afferma il candidato –. Confido nella condivisione di un programma alternativo e guardo con fiducia alla comunità del M5s».

Sodano rivendica inoltre un legame politico e valoriale con il movimento guidato da Giuseppe Conte, sottolineando la convergenza su temi ritenuti fondamentali per il rilancio della città.

Sul fronte opposto, il centrodestra resta ancora alla ricerca di una sintesi. La coalizione si è data come orizzonte il fine settimana per individuare un candidato unitario. Secondo quanto dichiarato dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, si lavora a «un nome nuovo», capace di mettere d’accordo tutte le componenti.

Intanto Giuseppe Di Rosa contesta le previsioni elettorali di Controcorrente e attacca il leader Ismaele La Vardera: «Parlare di vittoria al primo turno è fuori dalla realtà. Si stanno illudendo i candidati al consiglio con aspettative che non corrispondono ai fatti».

Il candidato rivendica inoltre il proprio percorso politico, definendosi «l’unico candidato realmente indipendente», sottolineando di essere stato «il primo a scendere in campo e a presentare un programma per la città».

Non manca il richiamo ai risultati del passato: «Alle ultime elezioni, l’area della sinistra ha raccolto circa 3.000 preferenze senza eleggere consiglieri. Oggi qualcuno prova a capitalizzare il lavoro fatto da altri, come un “pesciolino attaccato allo squalo”».

Sul piano politico, il candidato punta il dito contro quelle che definisce contraddizioni nelle alleanze: «Chi si presenta come alternativa costruisce nei territori rapporti che raccontano tutt’altro. A Santa Margherita di Belice si registrano contatti con ambienti riconducibili al centrodestra, mentre alla Provincia gli stessi alleati amministrano insieme a Forza Italia e MpA».

Infine, il tema della guida della città: «Agrigento non può permettersi un’amministrazione debole o condizionata. Serve un sindaco libero, capace di decidere nell’interesse esclusivo dei cittadini».

E conclude: «Agrigento non ha bisogno di slogan o numeri gonfiati, ma di verità, competenza e coraggio. La credibilità non si improvvisa: si costruisce negli anni, al fianco della comunità».

La campagna elettorale entra così nel vivo, mentre sono già in vigore le regole della par condicio in vista del voto del 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio previsto a inizio giugno. Come ricordato dal Corecom Sicilia, trovano applicazione le disposizioni dell’AgCom sulla comunicazione politica nei media locali, oltre ai limiti previsti per la comunicazione istituzionale da parte delle amministrazioni pubbliche nei comuni interessati al voto.

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