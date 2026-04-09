Un nuovo episodio di furto scuote la zona del Viale delle Dune, lido di Agrigento, dove nel primo pomeriggio di oggi ignoti hanno preso di mira un’auto parcheggiata, rompendo il finestrino e portando via uno zaino. Il fatto è avvenuto tra le 13 e le 15, in un’area frequentata da numerose persone. Secondo quanto raccontato dalla vittima, lo zaino si trovava nascosto sotto il sedile, segno che i ladri avrebbero rovistato all’interno del veicolo dopo aver infranto il vetro. Nonostante la presenza di passanti, nessuno avrebbe assistito direttamente alla scena o fornito elementi utili nell’immediatezza. Da qui l’appello ai testimoni: chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili è invitato a farsi avanti.

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