Teatro Pirandello, Roberta Torre incontra la stampa e presenta la nuova stagione

AGRIGENTO – Il Teatro Pirandello si prepara a voltare pagina con una nuova guida artistica. Martedì 12 agosto, alle ore 11:00, nel foyer “Pippo Montalbano” dello storico teatro di Agrigento, si terrà la conferenza stampa di presentazione della regista e sceneggiatrice Roberta Torre, scelta come nuova direttrice artistica della Fondazione.

Un momento importante, che segna l’inizio di una nuova fase per il Pirandello, una delle istituzioni culturali più rilevanti della Sicilia. L’incontro sarà l’occasione per illustrare il nuovo cartellone teatrale della stagione e per annunciare alcune novità significative legate al futuro del teatro, in vista di un rilancio che punta a rafforzare l’identità culturale della città e il ruolo del teatro all’interno del panorama nazionale.

Alla conferenza stampa sarà presente la stessa Roberta Torre, autrice pluripremiata e voce originale del cinema e del teatro italiano, nota per la sua cifra poetica e innovativa. La regista racconterà le sue visioni e anticiperà le linee guida del progetto culturale che accompagnerà la nuova stagione.

Giornalisti, fotografi e operatori dell’informazione sono invitati a partecipare. Si prega di garantire la propria presenza per coprire un appuntamento che si preannuncia centrale nella programmazione culturale agrigentina.

