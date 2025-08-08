Un bracciante agricolo di Prizzi, Francesco Dino, di 57 anni, è stato ucciso a coltellate poco distante dalla sua abitazione da un vicino di casa, di 27 anni, che ora è ricercato. Secondo il racconto della sorella della vittima, l’aggressore avrebbe atteso l’arrivo del fratello e l’avrebbe colpito prima alle spalle e poi all’addome. Le ricerche del presunto autore del delitto fuggito in auto sono concentrate anche in provincia di Agrigento, precisamente lungo la fascia costiera. Sul corpo della vittima sono stati eseguiti gli esami radiologici e la Tac. Domani mattina, invece, l’autopsia. Il sostituto procuratore di Termini Imerese, Lorenza Turnaturi, ha incaricato i medici Stefania Zerbo, Giuseppe Lo Re e Marco Piraino di eseguire gli accertamenti all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp