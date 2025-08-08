Piparo e Vullo annunciano il finanziamento per un playground inclusivo nell’ambito del progetto “Sport Illumina”

Agrigento – Un nuovo spazio dedicato allo sport, al tempo libero e all’inclusione sociale sorgerà nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. È quanto annunciato dagli assessori Marco Vullo (Quartieri) e Gerlando Piparo (Sport), che hanno ufficializzato l’avvio di un progetto innovativo finanziato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Sport Illumina”, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport.

Il progetto – curato da Sport e Salute S.p.A., che si occuperà anche della realizzazione – prevede la creazione di un playground modulare e inclusivo, capace di ospitare attività sportive, ludiche e ricreative, pensato come punto di riferimento per giovani, famiglie e anziani del quartiere. L’area individuata per la realizzazione si trova in viale Monserrato, adiacente alla scuola Quasimodo – plesso G. Fava.

A seguito dell’atto di indirizzo politico congiunto tra gli assessori Vullo e Piparo, il Comune di Agrigento è stato ammesso al contributo previsto dall’avviso pubblico. L’ultimo passaggio – già deliberato in giunta – è la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione da parte del sindaco per avviare ufficialmente l’intervento.

«Un plauso agli uffici comunali, coordinati dal dirigente Alberto Avenia, per la puntualità e l’efficienza dimostrate – dichiarano gli assessori Vullo e Piparo –. Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale il gioco di squadra tra parte politica e macchina amministrativa. A beneficiarne sarà l’intera comunità».

L’opera, spiegano ancora gli assessori, «porterà nel quartiere una struttura moderna e accessibile, dove sarà possibile fare sport, socializzare e trascorrere il tempo libero in un contesto sicuro e accogliente. Si intrecciano in questo progetto i valori della promozione umana e della valorizzazione ambientale, elementi che riteniamo centrali per lo sviluppo della città».

Il playground di Monserrato non sarà solo un’area sportiva, ma anche un simbolo di rigenerazione urbana e di attenzione verso le periferie, nella direzione di una città più inclusiva e partecipata.

