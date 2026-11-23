Teatro Pirandello, 49 giorni con due direttori artistici: cosa dicono i contratti

Gli accordi di Roberta Torre e Leandro Picarella riportano date di decorrenza sovrapposte. Il nuovo incarico parte il 13 ottobre, mentre il precedente aveva scadenza fissata al 30 novembre. Resta da chiarire il passaggio amministrativo tra i due rapporti.

AGRIGENTO – Quarantanove giorni con due contratti di direzione artistica riferiti allo stesso teatro. È quanto emerge dal confronto tra gli accordi della Fondazione Teatro Pirandello con Roberta Torre e Leandro Picarella. Un elemento documentale che aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda del cambio di direzione artistica.

Il contratto di Picarella, sottoscritto il 15 ottobre 2026, prevede la decorrenza dell’incarico dal 13 ottobre fino al 31 dicembre, salvo la diversa scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione. Il precedente accordo con Torre, firmato il 15 luglio dalla direttrice generale Alessandra Fiaccabrino, stabiliva invece un incarico dal primo agosto al 30 novembre 2026. Le date riportate nei due contratti si sovrappongono quindi per 49 giorni, dal 13 ottobre al 30 novembre.

I compensi previsti

Per Torre era stato stabilito un compenso complessivo di 8.666,67 euro, oltre agli oneri previdenziali e all’IVA. Per Picarella il nuovo accordo prevede invece 20 mila euro annui, oltre agli oneri di legge, con un importo di 4.166,67 euro per il periodo iniziale fino al 31 dicembre. La sovrapposizione contrattuale non dimostra, da sola, che siano stati pagati due compensi per la stessa funzione nello stesso periodo. Per verificarlo occorrerebbe conoscere le somme effettivamente liquidate e gli eventuali atti di cessazione anticipata del precedente incarico.

Il passaggio ancora da chiarire

Nel contratto di Picarella si richiama la «conclusione dell’incarico del precedente Direttore Artistico». Una formulazione che presuppone la chiusura del rapporto con Torre, il cui accordo indicava però come scadenza il 30 novembre.

Negli atti finora esaminati non compare il provvedimento che chiarisca quando e attraverso quale procedura sia stato anticipatamente concluso il precedente incarico.

È questo il nodo amministrativo della vicenda. La nomina del nuovo direttore e il valore del suo progetto culturale sono questioni distinte dalla ricostruzione dei rapporti contrattuali. I 49 giorni rappresentano una sovrapposizione risultante dai documenti, non la prova di un doppio pagamento o di un’irregolarità. Ma proprio per questo la documentazione relativa alla transizione assume particolare importanza.

Per una fondazione che opera in un contesto pubblico, la trasparenza delle procedure e la tracciabilità delle risorse economiche sono parte integrante della sua gestione.

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