Un presidio di protesta per rompere il silenzio su una crisi che rischia di paralizzare l’intero servizio idrico provinciale e lasciare decine di famiglie senza soldi. Questa mattina i lavoratori di Aica (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) sono scesi in piazza partecipando a un sit-in davanti alla Prefettura di Agrigento, promosso dalle sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Al centro della mobilitazione c’è il blocco dei conti correnti bancari e postali dell’azienda, congelati a seguito di un pignoramento ultramilionario che sta impedendo la normale operatività e il pagamento regolare degli stipendi — con la mensilità di ottobre già rimasta scoperta mentre si avvicina la scadenza di novembre. L’obiettivo dei sindacati è sollecitare un intervento immediato delle istituzioni per scongiurare il collasso gestionale dell’ente.

Il nodo giudiziario e il pignoramento da 5,4 milioni. Gli occhi dei lavoratori e dei vertici aziendali sono ora puntati su giovedì 26 novembre, data in cui è fissata un’udienza cruciale davanti al Tribunale di Agrigento, dinanzi al giudice Laura Torregrossa, sull’opposizione presentata da Aica contro l’azione esecutiva. La vicenda affonda le radici in un decreto ingiuntivo e in una sentenza del 2009 legati alla vecchia gestione dell’Acquedotto del Voltano, di cui Aica ha acquisito fonti e impianti e per i quali la parte creditrice rivendica oggi il pagamento. In aula il giudice dovrà approfondire soprattutto l’anomala lievitazione della somma pretesa, lievitata dai circa 200 mila euro originari agli attuali oltre 5,4 milioni di euro.

Perché i conti restano congelati e i tempi per gli stipendi. Nonostante il Tribunale avesse già accolto nel mese di ottobre una sospensione cautelare d’urgenza dell’esecuzione forzata, banche e Poste Italiane non hanno ancora materialmente svincolato le somme, restando in attesa del passaggio formale legato all’udienza di questa settimana.

Tuttavia, anche in caso di esito favorevole per Aica o di una drastica riduzione del vincolo nella giornata di giovedì, i lavoratori non vedranno accreditati immediatamente gli stipendi arretrati: saranno infatti necessari ulteriori adempimenti tecnici e notifiche formali agli istituti di credito prima dello sblocco effettivo della liquidità. L’iter giudiziario, inoltre, non si esaurirà questa settimana: per la trattazione della fase sommaria dell’opposizione è già stata fissata una nuova udienza per il 14 gennaio 2027.

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