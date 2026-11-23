Il tecnico biancazzurro analizza il pareggio contro la capolista e promuove la reazione dei suoi nella ripresa: «Possiamo giocarcela con tutti, abbiamo una squadra di valore». Poi ringrazia i tifosi: «Adesso spetta a noi renderli più felici».

L’Akragas non ritrova la vittoria, ma contro la capolista Montelepre arrivano segnali incoraggianti. Il pareggio per 1-1 maturato allo stadio Esseneto lascia qualche rimpianto per le occasioni non concretizzate, ma anche la consapevolezza di poter competere con le formazioni più attrezzate del campionato. È questo il messaggio che Fabrizio Cammarata affida alla sala stampa al termine della partita, difendendo la prestazione dei suoi e invitando l’ambiente a mantenere fiducia.

«Anche nel primo tempo, fino al gol del Montelepre, stavamo facendo la nostra partita. Era una gara equilibrata. Non dimentichiamoci che affrontavamo la prima in classifica, una squadra che merita i punti conquistati. Fino allo svantaggio non avevamo subito particolari pericoli, anzi, in qualche occasione avremmo potuto fare qualcosa di meglio».

Il gol degli ospiti ha inevitabilmente condizionato l’Akragas, che per una decina di minuti ha perso sicurezza e lucidità. Una difficoltà superata nella ripresa, quando i biancazzurri hanno cambiato atteggiamento e trovato il pareggio con Yoann Cruz, continuando poi a cercare la rete della vittoria.

«Il gol ci ha un po’ scombussolati per dieci-quindici minuti, può capitare. Nel secondo tempo, però, la squadra ha reagito bene, voleva riprendersi la partita. Dopo il pareggio avremmo anche potuto segnare un altro gol, perché le occasioni le abbiamo avute».

La svolta tattica nell’intervallo

Cammarata spiega anche le scelte effettuate durante l’intervallo, quando ha modificato l’assetto della squadra inserendo due esterni e rinunciando a una punta. Una soluzione che ha garantito maggiore spinta sulle corsie laterali e accompagnato la reazione dei biancazzurri.

«Abbiamo cambiato un po’ il sistema di gioco, mettendo due esterni e togliendo una punta. Ma è cambiata anche la voglia dei giocatori. Negli spogliatoi erano un po’ tristi, non abbattuti, ma dispiaciuti. Ho detto loro che giocavamo in casa e dovevamo andare a riprenderci la partita. Il mio obiettivo è sempre pensare positivo e provare a vincere, anche quando siamo sotto».

Una reazione che il tecnico considera significativa, soprattutto per la qualità dell’avversario affrontato.

«Possiamo giocarcela tranquillamente con tutti»

Dopo aver affrontato formazioni come Marsala, Sancataldese e Montelepre, Cammarata è convinto che l’Akragas abbia le qualità per competere con le migliori squadre del girone.

«Sono tutte squadre forti. Ma dopo averle affrontate penso che possiamo giocarcela tranquillamente con tutti. Vedo i ragazzi allenarsi ogni giorno, li vedo provarci fino al novantesimo e questo mi fa capire che la squadra sta bene anche fisicamente. Ci manca il gol, ma dobbiamo crederci perché abbiamo una squadra di valore».

Il problema resta la concretezza. L’Akragas costruisce, arriva negli ultimi metri, ma fatica a trasformare le occasioni in reti. Una difficoltà che sta pesando sui risultati e sulla classifica, senza però intaccare la fiducia dell’allenatore.

«Dobbiamo continuare a lavorare e non mollare assolutamente, perché questa è una squadra che sta crescendo. Io ci credo fortemente. Quando crei così tante occasioni, prima o poi i gol arrivano. Sono sicuro che arriveranno. E non dimentichiamo che oggi affrontavamo una signora squadra».

Il ringraziamento ai tifosi: «Sono stati fantastici»

Nel finale della conferenza stampa, Cammarata rivolge un pensiero al pubblico dell’Esseneto, che ha sostenuto la squadra anche nei momenti più difficili della partita.

«I tifosi ci sono stati vicini anche oggi. Hanno applaudito, ci hanno incitato e penso che stiano capendo il momento. Questa non è una squadra che perde ogni partita prendendo tre o quattro gol. La squadra è viva, è pronta per vincere. I nostri tifosi sono stati fantastici e ci hanno sostenuto per tutta la gara. Adesso spetta a noi renderli più felici».

Parole che racchiudono il senso del momento biancazzurro: fiducia nel gruppo, consapevolezza delle difficoltà e necessità di trasformare le buone prestazioni in risultati.

L’analisi: buona reazione, ma la vittoria continua a mancare

Contro il Montelepre l’Akragas ha dimostrato di poter tenere testa alla capolista. Dopo un avvio equilibrato, il gol subito ha condizionato il primo tempo dei biancazzurri, che hanno faticato a ritrovare fluidità. Nella ripresa, invece, il cambio di sistema di gioco ha prodotto maggiore vivacità offensiva e una reazione premiata dal pareggio di Cruz.

L’Akragas non si è accontentata dell’1-1 e ha continuato a cercare la vittoria, senza però riuscire a concretizzare le occasioni costruite. È proprio questo il limite sul quale Cammarata dovrà lavorare: la squadra produce gioco e dimostra carattere, ma ha bisogno di ritrovare continuità sotto porta per risalire la classifica.

Il punto conquistato contro la prima della classe può rappresentare una base dalla quale ripartire. Ma adesso servono le vittorie. Cammarata ne è consapevole e continua a credere nei suoi giocatori. La risposta del campo, soprattutto nella ripresa, gli offre motivi per farlo.

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