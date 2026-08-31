

Presentato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Luigi Pirandello. Confermate alcune delle anticipazioni dei giorni scorsi: entrano Osvaldo Lo Iacono, Silvia Giambrone e Maricetta Lombardo. Con loro anche l’attore agrigentino Giuseppe Innocente. Sodano: «Non è frutto di lottizzazione politica».



AGRIGENTO – Il sindaco Michele Sodano ha presentato nel foyer del Teatro Pirandello il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione, chiamato a raccogliere il testimone dal Cda dimissionario.

Della nuova squadra fanno parte Osvaldo Lo Iacono, Silvia Giambrone, Giuseppe Innocente e Maricetta Lombardo. Diversi nomi, tra cui quelli di Lo Iacono, Giambrone e Lombardo, erano stati anticipati da AgrigentoOggi nei giorni scorsi.

A questi si aggiunge Giuseppe Innocente, agrigentino e attore. Nel corso della presentazione Sodano ha letto i curriculum dei nuovi componenti, soffermandosi sulle rispettive esperienze professionali e artistiche.

Il sindaco ha voluto soprattutto sottolineare il criterio seguito nella composizione del nuovo organismo, respingendo l’idea di una spartizione tra le forze che compongono la maggioranza: «È un Cda che non è frutto di lottizzazione politica», ha affermato.

Un passaggio che assume particolare significato dopo il dibattito delle ultime settimane sul metodo delle nomine e sulle interlocuzioni all’interno della coalizione.

Sodano ha inoltre annunciato un cambio di impostazione anche sul fronte degli ingressi agli spettacoli: da quest’anno tutti pagheranno il biglietto, a partire dagli stessi componenti della Giunta comunale.

Adesso per il nuovo Cda comincia la fase operativa. Sul tavolo c’è innanzitutto la nuova stagione del Teatro Pirandello, con la campagna abbonamenti già avviata, e la necessità di dare continuità alla programmazione dopo il passaggio dalla precedente governance.

Resta adesso da definire l’assetto interno del nuovo Consiglio e, soprattutto, la presidenza della Fondazione.









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