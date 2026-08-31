Sgomberata una struttura ricettiva (un B&B), dopo il crollo del vecchio edificio disabitato in via Saponara, nel centro storico di Agrigento. Disposto inoltre il divieto di accesso a tutta l’area delimitata con recinzioni e transenne. I tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo e svolto accertamenti per verificare la staticità dell’unica parete rimasta in “piedi” e delle palazzine vicine.

In via Saponara e strade vicine vi sono altre palazzine fatiscenti e disabitate monitorate dal personale della Protezione civile comunale.

E il Comune di Agrigento, a seguito dell’ultimo evento, per domani martedì 1 settembre, ha convocato un sopralluogo congiunto e un tavolo tecnico con gli enti competenti in materia di sicurezza, tutela e protezione del territorio. L’obiettivo è verificare le condizioni dell’area interessata dal crollo, valutare eventuali situazioni di rischio per gli immobili limitrofi e individuare gli interventi immediati necessari alla messa in sicurezza.

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